«Вот так мы проводим время»: Лариса Гузеева удивила видео с помолодевшей Ларисой Удовиченко

Пользователи изумились, увидев прославленную народную артистку, которая довольно редко появляется на экранах и в СМИ.

На странице в соцсети Instagram Ларисы Гузеевой в разделе Stories появилось видео, которым телеведущая удивила многих поклонников. На кадрах сваха страны позирует вместе с 63-летней актрисой Ларисой Удовиченко, которая кажется помолодевшей. Российская артистка очень редко рассказывает о своей жизни и практически не появляется на публике или каких-либо мероприятиях. Всенародная любимица является закрытой личностью. Народная артистка сторонится журналистов, а во время редких интервью на откровенности Лариса Удовиченко не идет. Именно по этой причине ее появление на видео Гузеевой вызвало бурную реакцию.









На коротком ролике, опубликованном в аккаунте ведущей шоу «Давай поженимся», Лариса Гузеева вместе с «подруженцией» Ларисой Удовиченко, дочкой Лелей, котом и «любимым» врачом отдыхают в ресторане на берегу реки. На кадрах видно, что компания решила расслабиться с пивом и картошкой фри. «Вот так мы проводим время прекрасно», - комментирует видеоролик ведущая.

Мирослава Донцова