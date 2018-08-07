«Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка

Патрик Джей Адамс являлся женихом Меган Маркл исключительно на съёмочной площадке, но между парой сложились тёплые отношения. Он стал известным благодаря роли в телесериале «Форс-мажоры», а ребёнок родится от актрисы Троэйн Беллисарио.

36-летний канадский актёр и 32-летняя американская актриса уже 9 лет вместе. Слухи о беременности пошли ещё в мае, когда папарацци засняли округлившийся живот Троэйн. Сам же Джей Адамс вместе с Меган Маркл снимался в фильмах. В основном он играл роль любовника или же жениха нынешней герцогини Сассекской. Стоит отметить, что на данный момент Маркл хочет полностью избавиться от прошлых ролей в кино.

Троэйн стала известной благодаря роли в сериале «Милые обманщицы». В «Форс-мажоры» Маркл в последней серии даже сыграла свадьбу в роли Рэйчел Зейн вместе с Майком Россом. Сам же Адамс с возлюбленной были на королевской свадьбе 19 мая. На видеороликах можно заметить, что у Маркл и бывшего «жениха» по ролям в кино тёплые отношения, и это может сыграть ведущую роль в продолжении рода герцогини Сассекской.

Вещий Олег