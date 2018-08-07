В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

Выносливые секс-куклы вскоре могут заменить мужчин Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму «Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: В Сети «похоронили» Иосифа Кобзона Ребенок в опасности: Отношение Костенко и Тарасова к дочери возмутило фанатов В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа Учёные назвали технологии, «украденные» у животных Риз Уизерспун заподозрили в измене мужу с экс-супругом Ученые опровергли главный миф теории эволюции Дарвина Эксперты рассказали о лучших шпионских гаджетах СССР «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов Украина пришла в ужас от последствий возможного закрытия границ с Россией
| | «Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка

«Жених» Меган Маркл, с которым она сыграла свадьбу в «Форс-мажоры», ждёт ребёнка

Сегодня, 11:21

Патрик Джей Адамс являлся женихом Меган Маркл исключительно на съёмочной площадке, но между парой сложились тёплые отношения. Он стал известным благодаря роли в телесериале «Форс-мажоры», а ребёнок родится от актрисы Троэйн Беллисарио.

36-летний канадский актёр и 32-летняя американская актриса уже 9 лет вместе. Слухи о беременности пошли ещё в мае, когда папарацци засняли округлившийся живот Троэйн. Сам же Джей Адамс вместе с Меган Маркл снимался в фильмах. В основном он играл роль любовника или же жениха нынешней герцогини Сассекской. Стоит отметить, что на данный момент Маркл хочет полностью избавиться от прошлых ролей в кино.

Троэйн стала известной благодаря роли в сериале «Милые обманщицы». В «Форс-мажоры» Маркл в последней серии даже сыграла свадьбу в роли Рэйчел Зейн вместе с Майком Россом. Сам же Адамс с возлюбленной были на королевской свадьбе 19 мая. На видеороликах можно заметить, что у Маркл и бывшего «жениха» по ролям в кино тёплые отношения, и это может сыграть ведущую роль в продолжении рода герцогини Сассекской.


Вещий Олег
Новости по теме
Пользователи Сети назвали лучшие роли Меган Маркл
Пользователи Сети назвали лучшие роли Меган Маркл

Многие узнали про актрису Меган Маркл из популярного сериала «Форс-мажоры», где супруга принца Гарри сыграла в 7-ми сезонах. Однако пользователи Сети назвали…

Похудела ради принца: Фото из «Форс-мажоров» доказывает, что Меган Маркл изменилась
Похудела ради принца: Фото из «Форс-мажоров» доказывает, что Меган Маркл изменилась

В интернете появились фотографии артистки и невесты принца Гарри Меган Маркл, которые были сделаны во время съемок сериала «Форс-мажоры». Пользователи…

На сайте Кенсингтонского дворца изменили информацию о Меган Маркл
На сайте Кенсингтонского дворца изменили информацию о Меган Маркл

Недавно официальная страница Меган Маркл на веб-сайте Кенсингтонского дворца получила важное обновление. Теперь веб-сайт изменил информацию и признает…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости