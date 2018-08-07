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| | Лариса Гузеева резко ответила фанатам, высмеявшим ее дочь

Лариса Гузеева резко ответила фанатам, высмеявшим ее дочь

Сегодня, 11:09

Поклонники не оценили эпатажный образ наследницы главной свахи страны. За пирсинг в носу девушку назвали быком.

 

Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева не церемонится с обидчиками и недоброжелателями, которые льют негатив на ее близких и друзей. На этот раз темой обсуждения фанатов стала фотография дочери Гузеевой Лели, а вернее ее кольцо в носу, которое многим не понравилось. Черно-белый снимок наследницы опубликовала телеведущая на своей странице в Instagram. Несмотря на множество положительных комментариев по поводу внешности Лели, без негатива не обошлось. «Зачем в носу эта гадость?», «Кольцо в носу, как у пламенного быка», - пишут фолловеры. Некоторые отметили, что Лариса Гузеева невестам из своего шоу делает замечания за подобные эксперименты над телом, а дочери почему-то разрешает экспериментировать с внешностью. Масла в огонь подлили подписчики, подчеркнувшие, что во внешности Лели нет ничего особенного – она просто симпатичная милая девушка и не больше.


Моя любовь!??

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Лариса Гузеева пришла в ярость от жестких комментариев в адрес ее дочери. Ведущая резко ответила фанатам, обматерив их. Высмеявшим ее дочь юзерам Гузеева тонко намекнула, что не позволит оскорблять никому Лелю. Стоит отметить, что снимок дочери Ларисы Гузеевой положительно оценила Василиса Володина, с которой ведущая недавно поскандалила.


Мирослава Донцова
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