Снова скрывает: Звезду сериала «Папины дочки» Дарью Мельникову заподозрили в беременности

Актриса публикует фото, на которых позирует в свободных одеждах, скрывающих живот.

Свою первую беременность Дарья Мельникова тщательно скрывала от чужих глаз. Артистка по-прежнему не раскрывает подробности своей семейной жизни. Девушка редко дает интервью, а также нечасто делится снимками своего наследника Артура. Имя мальчика поклонники узнали только через два года после его рождения. Сына Дарья назвала в честь своего отца. В прошлом году сын актрисы пошел в частный детский сад.

Фанаты пристально следят за жизнью знаменитости и стараются подмечать все детали. Недавно поклонники заподозрили звезду сериала «Папины дочки» во второй беременности. Слухи начали появляться после того, как в Сети опубликовали снимки, сделанные папарацци. На фото у Дарьи заметили округлившийся живот. Кроме того, фотографии в социальной сети Instagram также насторожили пользователей. Они заметили, что Мельникова часто позирует на камеру так, чтобы ее живот не было видно. На всех кадрах девушка появляется в свободных одеждах, скрывая таким образом изменения в фигуре. Фанаты предположили, что Дарья снова скрывает свое интересное положение.

Мирослава Донцова