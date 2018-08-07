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| | Сестра Ким Кардашьян стыдится своей «отвратительной» семьи

Сестра Ким Кардашьян стыдится своей «отвратительной» семьи

Сегодня, 10:23

Уничижительные слова старшей сестры стали для Кортни Кардашьян поводом заявить о нежелании участвовать в семейном телепроекте.

Дебютная серия нового 15 сезона «Семейства Кардашьян» показала, что не всё гладко в отношениях звёздных родственников. Поводом для раздора стала рождественская фотография, на которой не оказалось Кортни. Она отказалась подстроить свой график для общего семейного снимка. Ким Кардашьян глумливо заметила, что у её сестры не может быть важных занятий, которые не позволят ей принять участие в делах семьи. После этого старшая заявила, что Кортни – самый неинтересный участник телешоу, да и никто и не хотел, чтобы она появилась на семейном фото.

Обиженная Кортни отреагировала, что у неё всё меньше желания участвовать в реалити-шоу. Бесконечные споры и ругань родственников заставляют её стыдиться своей «отвратительной» семьи. Она устала от бесконечного желания Ким первенствовать во всём. К тому же, замечает Кортни, у Ким на уме только деньги и ничего больше.


Дмитрий Брокгауз
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