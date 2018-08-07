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| | Петросян станет папой: Молодую любовницу юмориста подозревают в беременности

Петросян станет папой: Молодую любовницу юмориста подозревают в беременности

Сегодня, 10:20

Об интересном положении 29-летней помощницы Евгения Петросяна рассказали соседи девушки. 

 

В скандале с разводом Евгения Петросяна и Елены Степаненко появился новый интересный факт. СМИ не умолкают о крахе брака юмористов из-за новой любовницы Петросяна – его помощницы Татьяны Брухуновой, уроженки Тулы. Как выяснилось, супруги уже давно не живут вместе. Теперь же появились слухи о том, что пожилой Петросян станет папой – его молодую любовницу подозревают в беременности.

Слухи о громком и скандальном разводе юмористов докатились и до родного города Татьяны Брухуновой, которую теперь обсуждают все жители Тулы. Журналисты не стали упускать шанс и пообщались с соседями любовницы Петросяна. Они уверяют, что Татьяна беременна, а ее мать кому-то об этом проговорилась, заявив, что не знает, как поступить в этой ситуации. Жильцы дома, в котором живет девушка, отзываются о Татьяне, как о скромной и воспитанной девушке. Большинство не сомневаются в интересном положении помощницы Петросяна.


Мирослава Донцова
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