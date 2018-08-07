Двойник принцессы Шарлотты удивляет Сеть

Об удивительном сходстве 3-летней Скарлетт Эверед с принцессой Шарлоттой стало известно относительно недавно. Однако, производители детской одежды не упустили возможность использовать прославившуюся девочку в рекламных фотосессиях.

Мама юной жительницы графства Кент – Виктория, сама и раньше отмечала схожесть дочери с представительницей королевской семьи. Кроме этого, соседи и случайные прохожие не раз говорили о том, что Скарлетт легко спутать с Шарлоттой, особенно, когда мама одевает девочку в похожие наряды с принцессой. Когда снимки Скарлетт получили популярность в Сети, она стала участвовать в фотосессиях с двойниками принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а несколько брендов пригласили её для участия в рекламе своей продукции.

Мама Скарлетт оговаривается, что сходство её дочери с принцессой не стопроцентное: у Скарлетт светлее волосы и цвет глаз другой, но общее сходство сразу же бросается в глаза. Самой же девочке-двойнику иной раз надоедает роль «принцессы», и она настаивает, чтобы ее называли Скарлетт. Тем не менее, она с симпатией относится к Шарлотте и мечтает с ней встретиться.

Дмитрий Брокгауз