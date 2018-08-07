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| | «Нетронутый цветочек»: Полина Гагарина на «дачном» фото восхитила вечной молодостью

«Нетронутый цветочек»: Полина Гагарина на «дачном» фото восхитила вечной молодостью

Сегодня, 08:31

Певица заинтриговала фанатов, предложив им написать, на сколько лет она выглядит на опубликованном снимке.

 

31-летняя популярная исполнительница Полина Гагарина не стесняется своей внешности и часто делится домашними снимками без макияжа. Очередной «естественный» кадр на странице артистки стал не менее интересным. На «дачном» фото Полина Гагарина запечатлена в соломенной шляпе и нежно-голубом простеньком наряде. Кроме всего этого, певица предстала ненакрашенной. «Сколько мне тут лет?», - поинтересовалась звезда у пользователей.

Артистка восхитила поклонников вечной молодостью. Пользователи отметили, что певица на кадре выглядит, как 18-летняя девушка. Другие дали 20 лет, еще одни – 25 лет. Изначально фолловеры подумали, что фото было сделано очень давно, однако позже внимательные юзеры вспомнили, что пару месяцев назад Полина уже публиковала подобные снимки. «Нетронутый цветочек», «Полина, Вы на этой фотке выглядите, как моя дочка», «Очень красивая молодая женщина! Без изъяна! Такой и оставайтесь! Совершенство!», - пишут комплименты фолловеры. Другие не переставали восхищаться естественной красотой певицы, отметив, что без макияжа она выглядит красивее и свежее. Нашлись и такие, которые заподозрили артистку в беременности: «Хорошенькая!!!!!! Но кажется мне, что беременная, потому что только у беременных есть что-то особенное, неуловимое».


Мирослава Донцова
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