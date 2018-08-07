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| | Дэвид и Виктория Бекхэм оказались возле эпицентра землетрясения в Индонезии

Дэвид и Виктория Бекхэм оказались возле эпицентра землетрясения в Индонезии

Сегодня, 08:24

5 июля в Индонезии от подземных толчков погибло более 140 человек. В их числе могли оказаться Дэвид и Виктория Бекхэм, которые всей семьёй отдыхали на Бали.

 Они ощущали подземные толчки и уже готовились убегать. К счастью, никто из семейства Бекхэм не пострадал. В путешествие на Бали парочка взяла с собой 4 детей – Бруклина, Ромео, Круса и Харпера. Семейство оказалось в 90 километрах от эпицентра землетрясения. Некоторым звёздам, которые отдыхали на Бали в то время, потребовалась психологическая поддержка.

Виктория сообщает, что её дети немного испугались, потому что первый раз сталкивались с подобным происшествием. В месте, где отдыхало знаменитое семейство, от землетрясения погибло 2 человека. Это произошло в аэропорту в результате обвала потолка. Дэвид и Виктория Бекхэм искренне выразили соболезнования всем пострадавшим.


Вещий Олег
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