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| | Сестра Уитни Хьюстон раскритиковала слухи об изнасиловании ее сестры родственницей

Сестра Уитни Хьюстон раскритиковала слухи об изнасиловании ее сестры родственницей

Вчера, 22:47

На Каннском фестивале вышел документальный фильм, в котором рассказывалось, как над знаменитостью издевалась ее родственница в детские годы.

Двоюродная сестра Уитни Хьюстон Дайон Уорвик возмущена сюжетной линией кинокартины, где сообщалось, что певицу в детстве насиловала ее родственница Ди Ди Уорвик. «Полная ерунда», - заявила 77-летняя женщина, защищая свою сестру, которая якобы никогда не навредила маленькому ребенку. Узнав страшные детали жизни усопшей певицы, многие пришли в шок: судьба исполнительницы и так была трагической, а новая история вызвала слезы на лицах людей. Ряд скептиков не верит в изнасилование, так как такой слух могли пусть родные певицы для дополнительного заработка, к тому же певицы и ее «насильницы» уже нет в живых.

Одним из главных героев фильма об Уитни Хьюстон является ее сводный брат Гарри Гарлонд, игравший некогда в НБА. Позже он стал музыкантом и рассказал, как Ди Ди Уорвик надругалась над ним и его родственницей, когда те были детьми.


Никита Готский
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