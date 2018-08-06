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| | «Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске

Вчера, 22:46

Даже пустя 3 года певица до сих пор не верит, что Фриске больше нет.

Ольга Орлова крайне трудно переживает потерю подруги. Также уход из жизни певицы нанес удар и поклонникам Жанны Фриске. Недавно подписчики Орловой общались с ней в онлайн-режиме и попросили опубликовать самую любимую фотографию со своей коллегой по цеху. Певица выполнила пожелание, выложив снимок в соцсеть Instagram в раздел «Stories».

Кстати, фото ранее не было опубликовано на просторах интернета. На фотографии видно как Ольга Орлова с грустным выражением лица облокачивается о плече Фриске, которая так мило улыбается. Фанаты знаменитостей прочувствовали на этом фото и радость и грусть одновременно. Многие поклонники отмечают, что снимок вышел невероятно нежным и необычным.

Стоит отметить, что после неожиданной гибели певицы ее единственного сына воспитывает Дмитрий Шепелев – родной отец Платона.


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