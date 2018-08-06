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| | Виктория Дайнеко пошла на мировую с экс-мужем ради дочери

Виктория Дайнеко пошла на мировую с экс-мужем ради дочери

Вчера, 22:32

Некоторое время назад певица заявила, что изменила свое мнение касательно Дмитрия Клеймана, точно так же она теперь относится к их конфликту.

Виктория Дайнеко помирилась с бывшем мужем и допускает воссоединение с ним в недалеком будущем. В настоящее время она общается с экс-возлюбленным ради своей дочери дабы та была счастлива как с отцом, так и с матерью. Помимо этого Дайнеко обнародовала в Instagram-аккаунте фотографию с изображением Клеймана. Вероятно, снимок сделан в квартире Виктории. Это может означать, что мужчина ныне нередко бывает в гостях у певицы. Сам он заявлял, что встречается с новой девушкой, а у Виктории не все положительно в личной жизни.

Прежде Дайнеко поведала о своем первом сексе. По ее словам, на тот момент она являлась совершеннолетней и одновременно с успехом на «Фабрике звезд». Певица признается, что интим произошел по обоюдному согласию, имя парня она решила не оглашать.


Никита Готский
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