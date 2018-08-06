«Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах

Мужчина с самых первых дней не ценил Ани Лорак.

Недавно отец украинской певицы заявил, что слухи о изменах Мурата крайне преувеличены, в семье царит мир и гармония. Однако другие знакомые сообщают, что муж Ани Лорак любит ходить «налево».

Первой высказалась близкая подруга Лорак – Амелия Погавич. Девушка крайне негативно оценила человеческие качества Мурата. Погавич считает супруга Ани Лорак заядлым изменщиком. Подруга певицы заявила, что Анна и Марат несколько лет проживают в фиктивном браке, просто не хотят сообщать о развале семейного благополучия публике. Амелия подчеркивает, Мурат множество раз изменял украинской исполнительнице. Однако раньше мужчина скрывал свои похождения, а сейчас уже даже не стесняется своих измен.

«Еще беременной ее опозорил и женщинам на букву «б» нервы потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда…<>…пока она Сонечку носила в животе», – сообщает Амелия Погавич.

Еще одна приятельница Ани Лорак Светлана Коба также рассказала о частых изменах Мурата. Светлана заявила, что двух девушек, с которыми развлекался горе-муж, она знает лично. Коба просто на 100% уверена в неверности супруга Лорак. Подруга певицы отметила, что Ани Лорак уже с самого начала отношений обеспечивала своего мужа, а он этого даже не ценил.