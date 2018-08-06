Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко

«Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко

Вчера, 20:54

Артист сделал свое имя до свадьбы с юмористкой, с которой он ныне разводится, она же прославилась лишь после бракосочетания с ним.

Блогер и писательница Лена Миро прокомментировала скандал с участием Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Она приняла сторону пожилого мужчины, считая его правым в этой ситуации. По ее мнению, все имущество пара нажила благодаря работе и громкому имени юмориста, к тому же у него есть дети и внуки, которым пригодится его наследство. Петросян и Степаненко не нажили совместных отпрысков, у жены артиста вообще нет детей, поэтому, считает Лена Миро, ей незачем 80% денег Евгения Вагановича.

Продолжая критиковать Степаненко, автор считает, что та ничего не сделала для того, дабы удержать супруга в семье, она не прилагала усилий, дабы быть Петросяну партнершей дома и в постели, она выступала в ее роли только на сцене. Миро уверена, что артист хотел «любовницу в постели и бабу в доме», а не проживающую отдельно «клоунессу». Степаненко забила на себя как женщину, подчеркивает блогер, поэтому в один момент терпение Петросяна кончилось и он ушел к другой.


Никита Готский
Новости по теме
Угроза материальному положению: Миро объяснила скандал с Петросяном и Степаненко
Угроза материальному положению: Миро объяснила скандал с Петросяном и Степаненко

Блогерша подтвердила страшные опасения фанатов некогда счастливой пары артистов.

Известная блогер намекнула, что любовница живет с Петросяном ради денег
Известная блогер намекнула, что любовница живет с Петросяном ради денег

Известная блогер Лена Миро в личном микроблоге намекнула фолловерам, что молодая любовница может искать корысть и жить с Евгением Петросяном ради обеспеченного…

«Госпожа Степаненко ведет себя склочно»: Жириновский встал на защиту Петросяна
«Госпожа Степаненко ведет себя склочно»: Жириновский встал на защиту Петросяна

Политик обвинил Елену Степаненко в желании «обобрать до нитки» Евгения Петросяна.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости