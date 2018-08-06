«Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко

Артист сделал свое имя до свадьбы с юмористкой, с которой он ныне разводится, она же прославилась лишь после бракосочетания с ним.

Блогер и писательница Лена Миро прокомментировала скандал с участием Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Она приняла сторону пожилого мужчины, считая его правым в этой ситуации. По ее мнению, все имущество пара нажила благодаря работе и громкому имени юмориста, к тому же у него есть дети и внуки, которым пригодится его наследство. Петросян и Степаненко не нажили совместных отпрысков, у жены артиста вообще нет детей, поэтому, считает Лена Миро, ей незачем 80% денег Евгения Вагановича.

Продолжая критиковать Степаненко, автор считает, что та ничего не сделала для того, дабы удержать супруга в семье, она не прилагала усилий, дабы быть Петросяну партнершей дома и в постели, она выступала в ее роли только на сцене. Миро уверена, что артист хотел «любовницу в постели и бабу в доме», а не проживающую отдельно «клоунессу». Степаненко забила на себя как женщину, подчеркивает блогер, поэтому в один момент терпение Петросяна кончилось и он ушел к другой.

Никита Готский