Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее

На прошедшей неделе американская певица также перенесла концерт из-за состояния здоровья.

Продюсеры Пинк в официальном Twitter-аккаунте проинформировали об отмене концерта певицы в Сиднее 6 августа. Уточняется, что звезду с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали. У Пинк случилось обезвоживание, и уже в больнице медики установили, что причиной тому стала инфекция. Певица вынуждена остаться в клинике на ночь, но сколько точно продлиться ее лечение и восстановление, пока неизвестно. Некоторые поклонники пожалели Пинк и пожелали скорейшего выздоровления, но нашлись и те, кто возмутился потерей денег за билеты, так как они не могут ждать переноса шоу.

UPDATE: Pink was admitted to hospital in Sydney on Sunday night, suffering from dehydration. She was treated and discharged. She was readmitted to hospital today and diagnosed with a gastric virus. Pink will remain in hospital overnight, continuing her treatment and recovery. pic.twitter.com/YDzt6Aheiy