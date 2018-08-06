Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее

На прошедшей неделе американская певица также перенесла концерт из-за состояния здоровья.

Продюсеры Пинк в официальном Twitter-аккаунте проинформировали об отмене концерта певицы в Сиднее 6 августа. Уточняется, что звезду с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали. У Пинк случилось обезвоживание, и уже в больнице медики установили, что причиной тому стала инфекция. Певица вынуждена остаться в клинике на ночь, но сколько точно продлиться ее лечение и восстановление, пока неизвестно. Некоторые поклонники пожалели Пинк и пожелали скорейшего выздоровления, но нашлись и те, кто возмутился потерей денег за билеты, так как они не могут ждать переноса шоу.

UPDATE: Pink was admitted to hospital in Sydney on Sunday night, suffering from dehydration. She was treated and discharged. She was readmitted to hospital today and diagnosed with a gastric virus. Pink will remain in hospital overnight, continuing her treatment and recovery. pic.twitter.com/YDzt6Aheiy — Live Nation AUS & NZ (@LiveNationOzNz) August 6, 2018

Следует отметить, что это не первый подобный инцидент в Сиднее. На прошедшей неделе Пинк перенесла концерт из-за состояния здоровья, но затем ее заметили отдыхающей на пляже вместе с дочерью Уиллоби. Тогда певица вынуждена была защищаться от нападок разъяренных фанатов в соцсетях. Она рассказала, что они с дочерью перед этим уже дважды заболевали во время данного тура.

Виктория Озерова