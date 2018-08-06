Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко

Музыкант уверен, что расставание артистов и громкий раздел имущества может оказаться очередным спектаклем, устроенным ради популярности.

В понедельник в Хамовническом суде Москвы прошло закрытое слушание дела о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Артистка решила отсудить у супруга более 80 процентов от обще нажитого, с чем он не согласился и подал ответный иск. Суд принял заявление Петросяна, в связи с чем рассмотрение дела перенесли на 13 августа. Развод артистов после 30 лет брака вызвал шумиху в СМИ и Сети, но поклонники пары и коллеги считают, что он может оказаться розыгрышем. Прокомментировал расставание Петросяна и Степаненко и Юрий Лоза в своем Facebook-аккаунте. Он отметил, что ему звонили журналисты, но он опасается что-то утверждать из-за того, что развод юмористов может оказаться «неуемной шуткой» и «долгоиграющим шоу», которое престарелые артисты устроили из личной жизни ради популярности по примеру своих коллег.

Поклонники поддержали музыканта и отметили, что они также не верят, что Степаненко и Петросян на самом деле разводятся.

Виктория Озерова