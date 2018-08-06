Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

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Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

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| | Мужик обязан: В Сети кипят бурные споры о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Мужик обязан: В Сети кипят бурные споры о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Вчера, 19:09

Женщины массово поддерживают супругу знаменитого юмориста, тогда как не менее жестко им противостоят мужчины. Обе стороны в дискуссиях не стесняются употреблять ругательства не только в адрес артистов, но и в самих комментаторов.

Пользовательницы Сети, комментируя развод Петросяна и Степаненко, считают актрису потерпевшей стороной, а ее мужа непорядочным человеком, который должен отдать 80% нажитого имущества своей экс-спутнице жизни. Одна из них заметила, что мужчины с «правильным отношением» к жизни якобы должны понять, что все заработанные деньги являются собственность жен, так как материальные ресурсы они заполучили «на ее энергии». Все та же комментаторша сравнила жен с индийской богиней Лакшми, отвечающей за процветание мужчины, если же супруг принял решение поменять жену, то в этом случае именно ей решать, сколько денег она получит от него на свою жизнь.

Такое мнение вызвало шквал критики у представителей сильного пола. Один из них заявил, что женщины сильно обнаглели с подобными утверждениями. В связи с их принципами равноправия среди полов делать такие высказывания неприемлемо, так как это противоречит их правилам. Мужчина считает, что Петросян должен отдать Степаненко ровно половину имущества, «а то совсем курицы нюх потеряли».

Другие указали о необходимости все же предоставить большинство заработанных денег жене Петросяна, потому как она во время их совместной жизни будто бы следила за детьми и занималась домашним бытом. Следующая группа критиков не согласилась с этим, заявляя, что в виду своего статуса Степаненко точно не готовила, стирала и убирала дома, а все это выполняла домработница, более того, одноразовая уборка дома в неделю явно не стоит 50% нажитого имущества. После словесных споров в интернете по поводу скандала вокруг развода Евгения Петросяна и его жены «эстафетой» завладеет явно ТВ, где также будут выноситься на обсуждение моменты и причины расставания артистов и дележка их недвижимости и денег. Кавказские корни Петросяна явно сыграют свою роль и его южный темперамент может негативно сказаться на почти бывшей супруге, поэтому все интересное и скандальное о разделении имущества знаменитостей еще впереди.


Никита Готский
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