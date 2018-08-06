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| | Не угадали: Журналисты выяснили, как Костенко и Тарасов назвали дочь

Не угадали: Журналисты выяснили, как Костенко и Тарасов назвали дочь

Вчера, 18:48

Звезды подтвердили, что они точно не назвали малышку именем экс-жены футболиста. Для своего общего ребенка супруги выбрали необычное, но довольно распространенное в современном мире имя.

10 июля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. 24-летняя модель родила 31-летнему футболисту дочь. Звезды не держали в секрете беременность, а игрок «Локомотива» даже обнародовал в своем Instagram-аккаунте видео с родов супруги, но имя малышки им удавалось скрывать до этого момента. Сегодня стало известно, что журналисты выяснили, как Костенко и Тарасов назвали дочь. Многие поклонники признались, что они не угадали имя малышки, и сыронизировали, что «главное, что не Ольга», но все равно упрекнули звездное семейство в отсутствии оригинальности. Дело в том, что Костенко и Тарасова назвали дочь Миланой, а это довольно распространенное в современном мире имя.

Напомним, что у Дмитрия Тарасова уже есть дочь от первого брака. Она также носит необычное имя – Ангелина.


Виктория Озерова
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