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| | Юристы Петросяна опровергли желание Степаненко лишить его авторских прав

Юристы Петросяна опровергли желание Степаненко лишить его авторских прав

Вчера, 18:19

Супруги подали друг на друга иски в суд после желания развестись. Ныне они делят нажитое годами имущество.

Представители Евгения Петросяна опровергают данные о том, что его супруга Елена Степаненко требует от мужа авторские права на совместные творческие проекты, в ее заявлениях отсутствуют такие требования.

Прежде один из московских судов принял к рассмотрению встречное заявление Петросяна к Степаненко. Сегодня состоялся их бракоразводный процесс, на который супруги не пришли, дальнейшее участие в нем они тоже не собираются принимать. Юристы Петросяна в процессе судебного заседания попросили об отводе судьи, рассматривающей иск Степаненко, указывая на ее необъективность и заинтересованность.

Актриса потребовала от суда расторгнуть ее брачный союз с Петросяном и взыскать с него 80% нажитого имущества размером в полтора миллиарда рублей. Юморист готов отдать только половину.


Никита Готский
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