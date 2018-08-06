Юристы Петросяна опровергли желание Степаненко лишить его авторских прав

Супруги подали друг на друга иски в суд после желания развестись. Ныне они делят нажитое годами имущество.

Представители Евгения Петросяна опровергают данные о том, что его супруга Елена Степаненко требует от мужа авторские права на совместные творческие проекты, в ее заявлениях отсутствуют такие требования.

Прежде один из московских судов принял к рассмотрению встречное заявление Петросяна к Степаненко. Сегодня состоялся их бракоразводный процесс, на который супруги не пришли, дальнейшее участие в нем они тоже не собираются принимать. Юристы Петросяна в процессе судебного заседания попросили об отводе судьи, рассматривающей иск Степаненко, указывая на ее необъективность и заинтересованность.

Актриса потребовала от суда расторгнуть ее брачный союз с Петросяном и взыскать с него 80% нажитого имущества размером в полтора миллиарда рублей. Юморист готов отдать только половину.

Никита Готский