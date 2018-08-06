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| | «Лифчик бы не помешал»: Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «сельский» наряд

«Лифчик бы не помешал»: Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «сельский» наряд

Вчера, 18:03

Часто внешний вид звёзд становится причиной для споров среди поклонников, которых не устраивает то, как одевается их кумир. Публикация Ксении Собчак вызвала споры не только относительно одежды, но и из-за строчек Пушкина.

На странице телеведущей в социальной сети появилась запись, которая удивила некоторых поклонников. В первую очередь они придрались к тому, во что одета Ксения. Многим не понравилось, что на опубликованном снимке явно видно отсутствие лифчика, который, по их словам, точно не помешал бы. «Действительно сельский наряд, а Вам идёт», - пишут подписчики относительно выбранного Ксенией платья.

Другие раскритиковали телеведущую за использование в публикации строчек Александра Пушкина. Многим показалось, что через них Ксения хочет сравнить себя с утончённой Татьяной Лариной. Другие уверены, что подобным образом телеведущая претендует на аристократию. Кто-то написал о том, что Ксения старается сравниться с героиней «Евгения Онегина» по тонкости душевной организации. Но поклонники уверены, что по этому параметру Собчак явно уступает книжному персонажу.


Соломон Эспи
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