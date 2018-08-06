«Лифчик бы не помешал»: Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «сельский» наряд

Часто внешний вид звёзд становится причиной для споров среди поклонников, которых не устраивает то, как одевается их кумир. Публикация Ксении Собчак вызвала споры не только относительно одежды, но и из-за строчек Пушкина.

На странице телеведущей в социальной сети появилась запись, которая удивила некоторых поклонников. В первую очередь они придрались к тому, во что одета Ксения. Многим не понравилось, что на опубликованном снимке явно видно отсутствие лифчика, который, по их словам, точно не помешал бы. «Действительно сельский наряд, а Вам идёт», - пишут подписчики относительно выбранного Ксенией платья.

Другие раскритиковали телеведущую за использование в публикации строчек Александра Пушкина. Многим показалось, что через них Ксения хочет сравнить себя с утончённой Татьяной Лариной. Другие уверены, что подобным образом телеведущая претендует на аристократию. Кто-то написал о том, что Ксения старается сравниться с героиней «Евгения Онегина» по тонкости душевной организации. Но поклонники уверены, что по этому параметру Собчак явно уступает книжному персонажу.

Соломон Эспи