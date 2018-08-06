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| | «Удочерили?»: Поклонники не понимают, почему дочь Канделаки не похожа на свою мать

«Удочерили?»: Поклонники не понимают, почему дочь Канделаки не похожа на свою мать

Вчера, 17:54

18-летняя дочь Тины Канделаки выглядит невероятно, как считают поклонники. Но схожести с матерью они практически не нашли.

Мелания Кондрахина – это дочь экс-супруга Канделаки Андрея Кондрахина. Телеведущая «Матч ТВ» долгое время скрывала повзрослевшую дочь от фанатов, и теперь опубликовала отдельный снимок, в котором выразила тёплые чувства к дочери. Стоит отметить, что в строгом взгляде девушки мало кто смог разглядеть схожесть с Канделаки. «Вся в отца, вот только с матерью у девушки вообще нет сходства», - заявила одна из подписчиц. Некоторые даже стали считать, что Канделаки могла удочерить Меланию. А строгий взгляд привёл в недоумение подписчиков, желающих видеть более тёплые отношения Тины с Меланией. Непонятным для фанатов является и то, почему телеведущая постоянно скрывает свою дочь.

Совместных снимков в социальных сетях довольно-таки мало, и что стало поводом для отдельной публикации на данный момент не известно. 18-летней девушке стали прогнозировать будущее строгого журналиста или редактора какого-либо издания, ведь её отец является бизнесменом и поэтому предпосылки для наставничества у дочки Тины Канделаки вполне присутствуют.


Вещий Олег
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