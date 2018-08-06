После смерти матери Винокура в Сети назвали счастьем дожить хотя бы до 70 лет

Матери знаменитого юмориста и актера Анне Юльевне на момент смерти исполнилось 96 лет.

Трагическое событие посетило семью знаменитого 70-летнего юмориста и актера Владимира Винокура – скончалась его 96-летняя мать Анна Юльевна. Пользователи Сети сожалеют об утрате артиста, приносят свои глубокие соболезнования. Однако многие удивлены, что женщине удалось дожить до столь преклонного возраста. После смерти матери комика пользователи в Сети назвали счастьем дожить хотя бы до 70 лет, так как и 70-летний юбилей празднуют единицы.

Во многом на продолжительность жизни влияет генетическая предрасположенность к долголетию, но длину жизни человека могут кардинально изменить условия его жизни, характер медобслуживания, трудовая деятельность и прочее. Волнения россиян относительно того, что дожить до 70 лет может быть проблематичным, не безосновательны. Согласно статистике, меньше шансов дожить до 70-летнего юбилея у мужчин, средняя продолжительность жизни которых 67,5 лет. Россиянки проживают в среднем 77,6 лет.