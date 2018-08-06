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| | Круэлла де Виль: Сводная сестра Меган Маркл вновь оскорбила герцогиню

Круэлла де Виль: Сводная сестра Меган Маркл вновь оскорбила герцогиню

Вчера, 17:17

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте Саманты Маркл. Так она «поздравила» герцогиню Сассекскую с днем рождения.

Сводная сестра Меган Маркл 53-летняя Саманта продолжает критиковать свою родственницу, используя для этого соцсети, и недавно она вновь оскорбила герцогиню. 4 августа жена принца Гарри отпраздновала свое 37-летие. В этот день Саманта Маркл в своем Twitter-аккаунте прокомментировала новость о том, что герцоги Сассекские собираются уединиться и отдохнуть от СМИ, записью, в которой сравнила сводную сестру с главным антагонистом картины «101 далматинец» Круэллой де Виль. Далее Саманта Маркл все же поздравила герцогиню Сассекскую с днем рождения, но довольно своеобразно, и посоветовала ей отправить открытку отцу, которому 18 июля исполнилось 74 года.

Следует отметить, что сама Меган Маркл никак не комментирует нападки сводной сестры. Пользователи часто защищают герцогиню Сассекскую, и если ранее оскорбления Саманты Маркл сводной сестры их удивляли, то сейчас такое поведение женщины их порядком утомило.


Виктория Озерова
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