Годы идут, тело стареет: Волочкова сожалеет об ушедшей красоте

Балерина вновь привлекает к себе внимание ретро фотографиями, на которых она более молода и привлекательна.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала кадр из клипа шестилетней давности, но фанаты с трудом смогли узнать кумира. Многие из нынешних поклонников знаменитости заинтересовались Волочковой совсем не из-за ее творческой деятельности, а из-за скандалов, связанных с именем балерины. Часть фанатов усомнились, что привлекательная женщина на кадре из клипа звезды 2013 года выпуска действительно та эпатажная и фриковая прима-балерина, которую все привыкли видеть.

Трудно поверить, но имя Волочковой не всегда фигурировало в скандалах с обнаженкой, шпагатами или вызывающим поведением. С 1994 года она, еще будучи студенткой второго курса Академии русского балета им Вагановой, стала выступать с сольными партиями в Мариинском театре. После было выступления в Большом театре, гастроли по Великобритании. Волочкова была известна как талантливая танцовщица, из-за мастерства которой ее нередко сравнивали с легендарной Майей Плесецкой.

Но с течением времени все чаще про Волочкову писали «желтые» новостные издания. Из артистки балета она стремительно превращалась в звезду светских хроник и медийную персону, а умышленное привлечение к себе внимания стало обычной практикой балерины. Правда, публике становились больше интересны молодые и привлекательные певцы и актеры, а все, что оставалось Волочковой, привлекать к себе внимание прессы с помощью скандалов, ведь годы идут, а тело стареет. Продолжительные занятия балетом лишили внешность звезды былой привлекательности, появились мужеподобные широкие плечи, но новые фото малопривлекательной фигуры продолжают случайно или специально появляться в Сети.

Пошлые скандалы, череда любовников, грубое обращение с поклонниками, которых звезда посыла в известном направлении матерными словами, напрочь стерли у фанатов впечатление о Волочковой, как о талантливой артистке балета с хорошей репутацией и множеством профессиональных наград. Сейчас поклонники звезды ожидают от нее скандала и публичного позора, но совсем не воспринимают ее попытки заниматься творчеством. Сама Волочкова, очевидно, жалеет об ушедшей красоте, публикуя старые фото, и не так уж рада свалившей неприятной славе, так как часто закрывает комментарии под ними, опасаясь потока очередного негатива в свою сторону.