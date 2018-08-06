Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | Принц Гарри оконфузился на свадьбе друга

Принц Гарри оконфузился на свадьбе друга

Вчера, 16:49

Герцог Сассекский надел на торжество туфли с буквально до дыр затертой подошвой. Интересная деталь не укрылась от внимания блогеров. Теперь пользователи гадают, настолько бедный или экономный член королевской семьи.

На днях принц Гарри и Меган Маркл посетили бракосочетание друга герцога Чарли ван Страубенза с Дейзи Дженкс. Примечательно, что в этот же день, 4 августа, герцогиня Сассекская отмечала 37 день рождения. Меган Маркл выбрала для мероприятия черно-белый наряд с юбкой, крой которой намекнул пользователям на беременность бывшей актрисы. Некоторые даже разглядели округлившийся живот герцогини. Но больше внимания пользователей, несмотря на это, привлек принц Гарри, который на свадьбе друга оконфузился. Герцог Сассекский-шафер надел на мероприятие черный фрак, брюки в серую полоску и затертые буквально до дыр туфли. Интересную деталь удалось запечатлеть фотографам.

Пользователи тут же принялись гадать, настолько беден член королевской семьи или он просто экономный. Некоторые пошутили, что теперь все его деньги уходят на наряды супруги. Другие же решили, что принц Гарри надел дырявые туфли из-за того, что теперь все взгляды всегда обращены к Меган Маркл.


Виктория Озерова
Новости по теме
Принц Гарри не даёт жене одеваться в стиле принцессы Дианы
Принц Гарри не даёт жене одеваться в стиле принцессы Дианы

 Герцогиня Сассекская Меган Маркл выбрала в качестве наряда брючный костюм с галстуком-бабочкой известного и талантливого дизайнера. Ее супруг принц Гарри…

Меган Маркл и принц Гарри могут исчезнуть на 4 недели
Меган Маркл и принц Гарри могут исчезнуть на 4 недели

С момента свадьбы принца Гарри и Меган Маркл прошло более двух месяцев, а поклонники продолжают пристально наблюдать за королевской семьей. Но, совместное…

Принц Гарри на днях впервые встретится с отцом Меган Маркл
Принц Гарри на днях впервые встретится с отцом Меган Маркл

Британские СМИ проинформировали, что сразу же после королевской свадьбы принц Гарри и Меган Маркл отправились в поездку в Мексику, чтобы навестить отца невесты…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости