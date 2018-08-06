Принц Гарри оконфузился на свадьбе друга

Герцог Сассекский надел на торжество туфли с буквально до дыр затертой подошвой. Интересная деталь не укрылась от внимания блогеров. Теперь пользователи гадают, настолько бедный или экономный член королевской семьи.

На днях принц Гарри и Меган Маркл посетили бракосочетание друга герцога Чарли ван Страубенза с Дейзи Дженкс. Примечательно, что в этот же день, 4 августа, герцогиня Сассекская отмечала 37 день рождения. Меган Маркл выбрала для мероприятия черно-белый наряд с юбкой, крой которой намекнул пользователям на беременность бывшей актрисы. Некоторые даже разглядели округлившийся живот герцогини. Но больше внимания пользователей, несмотря на это, привлек принц Гарри, который на свадьбе друга оконфузился. Герцог Сассекский-шафер надел на мероприятие черный фрак, брюки в серую полоску и затертые буквально до дыр туфли. Интересную деталь удалось запечатлеть фотографам.

Пользователи тут же принялись гадать, настолько беден член королевской семьи или он просто экономный. Некоторые пошутили, что теперь все его деньги уходят на наряды супруги. Другие же решили, что принц Гарри надел дырявые туфли из-за того, что теперь все взгляды всегда обращены к Меган Маркл.

Виктория Озерова