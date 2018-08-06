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| | Бритни Спирс потеряла связь с реальностью во время выступления на гей-параде в Великобритании

Бритни Спирс потеряла связь с реальностью во время выступления на гей-параде в Великобритании

Вчера, 17:31

Фанаты беспокоятся, что певица вновь вернулась к наркотикам.

В субботу вечером певица посетила самый масштабный гей-парад в Великобритании Брайтон-Прайд. Благотворительное мероприятие проходило в курортном городе на побережье Ла-Манша, а музыкальный фестиваль собрал более 57 тысяч поклонников Бритни Спирс. Это было первое выступление певицы в стране с 2011 года. На 36-летняя Бритни показала свою подтянутую фигуру в блестящем купальнике и черных чулках.

Бритни Спирс радостно размахивала радужным флагом и посылала толпе воздушные поцелую. Певица была так взбудоражена атмосферой фестиваля, что просто потеряла связь с реальностью. Она забыла название своего концертного тура и не могла понять, где она находится. Бритни Спирс обратилась к девушкам из подтанцовки и спросила, где они выступают.


Яна Белова
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