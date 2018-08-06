«Я не мужик, а слюнки текут»: Глюкоза взбудоражила поклонников пикантным снимком в купальнике

Певица предстала в образе спасателя Малибу.

Популярная певица Наталия Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, ведет активный образ жизни, занимается спортом и следит за своим питанием. Фотографии на ее странице доказывают это. Певица часто делится с подписчиками откровенными кадрами. Особенно артистке нравится позировать в смелых купальниках, которые подчеркивают идеальные изгибы тела Наталии.

Очередным пикантным снимком в купальнике Глюкоза продемонстрировала потрясающую фигуру, чем взбудоражила интернет-пользователей. На фото звезда запечатлена в эффектной позе на фоне бушующего моря. Девушка позирует в белоснежном слитном купальнике, который еле прикрывает ее бюст. Фанаты восхитились потянутым телом матери двух детей. «Космос, а не женщина», «Идеальна», «Я не мужик, а слюнки текут», «Спасатель Малибу», «Как можно быть такой красивой?», «Богиня», «Чудо-женщина», - пишут взволнованные красотой певицы поклонники. Критики также напомнили о себе. Некоторые негативно отнеслись к постоянной демонстрации Глюкозой своего тела.

Мирослава Донцова