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| | «Я не мужик, а слюнки текут»: Глюкоза взбудоражила поклонников пикантным снимком в купальнике

«Я не мужик, а слюнки текут»: Глюкоза взбудоражила поклонников пикантным снимком в купальнике

Вчера, 16:04

Певица предстала в образе спасателя Малибу.

Популярная певица Наталия Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, ведет активный образ жизни, занимается спортом и следит за своим питанием. Фотографии на ее странице доказывают это. Певица часто делится с подписчиками откровенными кадрами. Особенно артистке нравится позировать в смелых купальниках, которые подчеркивают идеальные изгибы тела Наталии.

Очередным пикантным снимком в купальнике Глюкоза продемонстрировала потрясающую фигуру, чем взбудоражила интернет-пользователей. На фото звезда запечатлена в эффектной позе на фоне бушующего моря. Девушка позирует в белоснежном слитном купальнике, который еле прикрывает ее бюст. Фанаты восхитились потянутым телом матери двух детей. «Космос, а не женщина», «Идеальна», «Я не мужик, а слюнки текут», «Спасатель Малибу», «Как можно быть такой красивой?», «Богиня», «Чудо-женщина», - пишут взволнованные красотой певицы поклонники. Критики также напомнили о себе. Некоторые негативно отнеслись к постоянной демонстрации Глюкозой своего тела.


Мирослава Донцова
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