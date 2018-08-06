СМИ: 27-летняя племянница принцессы Дианы закрутила роман с мужчиной старше ее отца

Леди Китти Спенсер предпочитает не распространяться на тему личной жизни, радуя поклонников исключительно своими успехами на модельном поприще. Дочь графа Чарльза Спенсера и модели Виктории Айткен пошла по стопам матери, и ни разу не пожалела о собственном выборе.

Имя племянницы принцессы Дианы стали активно обсуждать после ее триумфального появления на свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл, поскольку ее наряд затмил даже платье невесты. Однако на днях 27-летняя графиня снова оказалась в эпицентре скандала, когда стало известно о романе девушки с 59-летним предпринимателем Майклом Льюисом, владеющим брендами одежды Whistles and Phase Eigh. Пикантности ситуации придает тот факт, что бизнесмен на пять лет старше отца Китти.

Согласно сведениям, предоставленным изданием The Daily Mail, красавицу неоднократно видели в доме Льюиса, а сейчас пара весело проводит время в западной Европе, при этом сама модель и бизнесмен отказываются комментировать свои отношения.

Пойда Анна