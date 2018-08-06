Сестра Ольги Бузовой волнуется за ее личную жизнь

Участник «Дом-2» Роман Гриценко – не пара телеведущей, считает ее ближайшая родственница.

Во время нового интервью модель Анна Бузова рассказала о личной жизни ее знаменитой родственницы. Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой призналась, что волнуется за ее личную жизнь особенно сейчас, когда все мысли артистки заняты карьерой. Анна рассказала, что у ее сестры совсем не «звездные», а земные требования к будущему мужчине: доброта, открытость, честность, чувство юмора и способность быть понимающим человеком. Модель желает, чтобы ее сестра была счастлива и смогла найти своего идеального мужчину, который сможет любить ее бескорыстно и носить на руках.

К участнику реалити-шоу «Дом-2» Роману Гриценко Анна Бузова не относится серьезно и не рассматривает его в качестве будущего молодого человека сестры. Ольга Бузова хочет настоящих чувств, а Гриценко играет в какую-то непонятную игру, больше похожую на пиар-акцию себя самого, считает родственница телеведущей.