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| | «Дочь чудовища»: Лена Миро раскритиковала отношение основателя Apple к внебрачной дочке

«Дочь чудовища»: Лена Миро раскритиковала отношение основателя Apple к внебрачной дочке

Вчера, 15:54

По словам Лены Миро, Стив Джобс совершенно не уважал ни в чём не повинную девушку.

Даже когда создатель Apple умирал, и дочь пришла к нему увидеться в последний раз, отношение было крайне негативное. Основатель крупного технологического бренда просто раскритиковал девушку за то, что от неё якобы исходил плохой запах. Лена Миро подчеркнула – она понимает отношение к женщине, от которой вот так появился ребёнок вне брака и безо всякого желания.

Однако нельзя проецировать его на детей, которые точно не причастны к тому, что мать не вышла замуж за отца. Лизу Бреннан-Джобс блогер назвала «дочерью чудовища». Это являлось продолжением темы об алиментах, где Лена Миро уже подчёркивала – мужчине стоит брать ответственность за своего ребёнка. Те, кто этого не делают, просто «закомплексованные» личности, которые забывают о человеческом отношении.


Ирина Летинская
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Мнение об агитации от скандального блогера.

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