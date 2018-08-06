«Роковая женщина»: Полину Гагарину перепутали с Шерон Стоун

Прихорашивающуюся певицу удачно запечатлел ее муж.

Поклонники всегда ждут с нетерпением каждую новую публикацию Полины Гагариной. Снимки популярной исполнительницы почти всегда вызывают у фанатов положительные эмоции и приятные ассоциации. Без казусов, конечно, не обходится. На одном из последних фото Гагарину раскритиковали за неудачный купальник и назвали терминатором.

Сегодня в Instagram-аккаунте звезды появилась фотография, которая восхитила всех подписчиков. На фото Полина Гагарина запечатлена возле зеркала. Судя по подписи к снимку, сфотографировал певицу ее супруг Дмитрий Исхаков в тот момент, когда она наносила макияж. На артистке длинное платье в черно-белую полоску с открытой спиной. Волосы Полины гладко зачесаны назад.

Подписчики осыпали кумира комплиментами, отметив, что ее новый образ восхитителен. Некоторые умудрились не узнать российскую певицу и перепутали ее со звездой «Основного инстинкта» Шерон Стоун. «Роковая женщина», «Ты прекрасна, спору нет», «Приняла Вас за Шерон Стоун», «Вы, как всегда, красивы», - восхищаются поклонники.

Мирослава Донцова