«Противно рушить семью»: Отец Ани Лорак резко высказался об измене ее мужа

Пока певица продолжает отмалчиваться насчет скандального видео с супругом, молчать не стал папа артистки.

После того, как в Сети появился ролик с мужем знаменитой исполнительницы Ани Лорак бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу в компании некой девушки по имени Яна, появились слухи об измене мужчины. Поклонники расценили поведение Налчаджиоглу слишком раскованным, так как тот гладил свою спутницу по бедру, а также прижимал к себе. Всплывшая информация о том, что бизнесмен оплачивал этой девушке пластические операции и аренду квартиры в Киеве, только усилили подозрения относительно его неверности.

Но, при всем этом, сама Ани Лорак не хочет общаться на данную тему. Однако отец звезды не стал молчать, и достаточно резко высказался об измене ее мужа. Хоть разоблачающее видео Мирослав Куек не видел, он считает всю историю с ним связанную раздутой. Мужчина подчеркивает, что у Ани Лорак с ее мужем все нормально, а журналистам должно быть «противно рушить семью» и настолько преувеличивать факты.