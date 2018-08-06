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| | После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной»

После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной»

Сегодня, 15:04

Екатерина Колесниченко недовольна сделанным ей липофилингом.

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колесниченко проснулась «жирной» после неудачной пластики попы. От липофилинга знаменитость ожидала совершенного другого результата – тонкой талии и красивых, подтянутых ягодиц. В итоге на поверхности ее пятой точки до сих пор можно заметить непривлекательные неровности, а набранные для операции пять килограмм лишнего веса не удается сбросить.

Бывшая участница проекта рассказала, что просила пластического хирурга брать жир для инъекций в ягодицы с рук, а удалили с бедер. Колесниченко подозревает, что в клинике использовали некачественную жидкость для растворения жира, поэтому сейчас он собрался комками под кожей ее попы.

После операции последовала тяжелая реабилитация, но куда тяжелее Колесниченко было в моральном плане. Она чувствовала себя «свинкой» и осталась крайне довольна результатом.


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