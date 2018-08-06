«Прямо Джоли»: Ляйсан Утяшева показала таинственность и чувственность

Поклонники восхитились невероятной женственностью супруги Павла Воли.

Фанаты не перестают восхищаться красотой спортсменки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Очередная публикация жены известного комика Павла Воли вызвала бурю положительных эмоций у подписчиков. Фанаты давно полюбили черно-белые снимки ведущей. А последнее фото в такой же обработке никого не оставило равнодушным.

На новом кадре в Instagram Ляйсан Утяшева показала таинственность и чувственность. На фото девушка задумчиво смотрит в сторону, облокотившись на подставку с висящей на тремпелях одеждой. Загадочности Ляйсан придает черно-белая обработка фотографии. Поклонники рассыпались в комплиментах: «Такая загадка, таинственность, чувственность, эстетичность... вы другая. И наверно этого хочет каждая девушка от фотосессии», «Прямо Джоли», «Шикарная», «Как же вы великолепны», «Эстетичная», «Шикарная, холеная, немного хищная и красивая».

Мирослава Донцова