Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Прямо Джоли»: Ляйсан Утяшева показала таинственность и чувственность

«Прямо Джоли»: Ляйсан Утяшева показала таинственность и чувственность

Сегодня, 14:48

Поклонники восхитились невероятной женственностью супруги Павла Воли.

Фанаты не перестают восхищаться красотой спортсменки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Очередная публикация жены известного комика Павла Воли вызвала бурю положительных эмоций у подписчиков. Фанаты давно полюбили черно-белые снимки ведущей. А последнее фото в такой же обработке никого не оставило равнодушным.

На новом кадре в Instagram Ляйсан Утяшева показала таинственность и чувственность. На фото девушка задумчиво смотрит в сторону, облокотившись на подставку с висящей на тремпелях одеждой. Загадочности Ляйсан придает черно-белая обработка фотографии. Поклонники рассыпались в комплиментах: «Такая загадка, таинственность, чувственность, эстетичность... вы другая. И наверно этого хочет каждая девушка от фотосессии», «Прямо Джоли», «Шикарная», «Как же вы великолепны», «Эстетичная», «Шикарная, холеная, немного хищная и красивая».


Мирослава Донцова
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Трогательное поздравление с днем рождения, адресованное Павлу Воле, появилось на страничке Ляйсан Утяшевой в соцсети.

Утяшева устроила часовую фотосессию с фанатами после своего шоу в Воронеже
Утяшева устроила часовую фотосессию с фанатами после своего шоу в Воронеже

Супруга известного шоумена Павла Воли целый час фотографировалась и общалась с поклонниками в Воронеже. В городе она выступала с гастролями.

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