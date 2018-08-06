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| | Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж

Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж

Сегодня, 15:02

Артист ушел из жизни девять месяцев назад, и через 30 календарных дней судмедэксперты должны были представить свои выводы, но Ксения Бик пожаловалась, что до сих пор так и не получила их.

15 октября 2017 года скончался актер Дмитрий Марьянов. По предварительной версии, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб, но на днях вдова артиста проинформировала, что она до сих пор не получила результаты экспертизы о причинах смерти мужа. По закону, заключение судмедэксперты должны были составить приблизительно через месяц, но со времени гибели актера прошло уже девять месяцев. Ксения Бик сообщила, что почти каждый день звонит следователю, но сама она, к сожалению, не может повлиять на ход дела, и не может понять, почему процесс так затягивают. Она отметила, что у нее уже не хватает «сил и терпения».

Между тем, экс-возлюбленная Дмитрия Марьянова Ирина Лобачева считает, что Ксения Бик сама может вскоре стать главной подозреваемой по делу гибели актера. Фигуристка заявила, что вдова виновата в смерти Марьянова, так как пара была на грани разрыва, а после развода Бик бы ничего не получила.


Виктория Озерова
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