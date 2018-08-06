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| | «Копия мамы»: Юлия Ковальчук поздравила родителей с годовщиной

«Копия мамы»: Юлия Ковальчук поздравила родителей с годовщиной

Сегодня, 15:00

Вчера родители певицы отмечали семейный праздник, а именно 46 лет совместной жизни в законном браке. Ради такого события звездная дочь отложила все дела и провела день в кругу родных и близких.

Юлия Ковальчук решила поделиться этой радостью со своими поклонниками, вложив в свой аккаунт в соцсети Instagram совместный снимок с родителями, присовокупив к нему пронзительно трогательное поздравление. В нем певица сообщила о дате, которую они отмечают, добавив, что ее родители являются для нее олицетворением «любви, мудрости, терпения, страсти и самопожертвования, а также примером для подражания».

По словам исполнительницы, всему хорошему в ней она обязана маме с папой, которые всю жизнь поддерживали ее. Подписчики оценили искренность звезды, отметив также удивительное внешнее сходство матери и дочери, которая от отца унаследовала лишь глаза. «Копия мамы», - написали поклонники о своем кумире.


Пойда Анна
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