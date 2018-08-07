Ранее из-за лишних 12 килограмм звезда сильно комплексовала.

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой есть младшая сестра по имени Анна. Многие фанаты Бузовых считают Анну значительно более привлекательной ее популярной сестры, однако, как выяснилось, одно время девушка очень стеснялась собственной внешности. Это было во время нахождения Анны Бузовой на скандальном телепроекте «Дом-2». В недавнем интервью сестра Ольги Бузовой рассказала о похудении на 12 килограмм.

Девушка объяснила, что она склонна к полноте, что было заметно десять лет назад, когда девушка участвовала в реалити-шоу. Похудеть Бузовой-младшей удалось из-за того, что та излишне перенервничала на работе. Но, чтобы повторно не набрать лишний вес, Анна скорректировала собственное питание и занялась йогой. Теперь она практически не употребляет мяса, но ест рыбу, а также старается сладкое и мучное не есть совсем, как и не пить газированные напитки. Йогой модель занимается ежедневно.