Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым

Неординарный Никита Джигурда в очередной раз решил высказать своё недовольство по поводу телевизионных передач. В качестве своей цели он выбрал Андрея Малахова.

Стоит отметить, что Малахова невзлюбила и Алла Пугачёва. Она назвала его «тварью и подонком», после чего Джигурда заступился за Примадонну. Небольшое стихотворение, адресованное Малахову, он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В нём говорится, что Малахов «держит зрителей за лохов», редактора проворачивают «грязные дела», а ради денег телеведущий готов говорить что угодно. Причиной скандала Малахова и Пугачёвой стало приглашение экс-супруга Примадонны на передачу на «Россия 1».

Недавно Джигурда уже выдвигал претензии в адрес другого ведущего – Дмитрия Шепелева. По словам эпатажного артиста, в выпуске передачи «Детектор лжи», посвященного судебному делу Джигурды, был сплошной обман зрителей. Сам же Шепелев это отрицает. Пугачёва тоже никак не стала реагировать на поддержку в конфликте с Малаховым.

Вещий Олег