Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

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«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике

Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике

Сегодня, 14:32

Певица скучает по Еве, живущей в Украине, куда звезде запретили въезд.

Знаменитая российская певица Лолита часто публикует личные фото в соцсетях, не стесняясь собственной полноты и лица без макияжа. Фото наследницы Милявской, живущей на территории Украины, в аккаунте звезды появляются редко, так как еще в 2017 году киевские власти запретили певице въезжать в страну. Недавно исполнительница показала поклонникам повзрослевшую дочь в купальнице в домашнем бассейне, чем удивила многих.

Кто-то из комментаторов предположил, что Ева сама приехала к матери, а другие уверены, что фотография была сделана без присутствия артистки. Сама Милявская никак не объяснила ситуацию, а фото подписала коротко: «Моя русалочка». Как бы то ни было, поклонники певицы восхитились красотой Евы, которая давно успела превратиться во взрослую и красивую девушку. Дочь часто сравнивали с певицей, делая ей массу комплиментов и сообщая, что теперь девушка стала такой же красивой, как и ее знаменитая мать.


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