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| | Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко

Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко

Сегодня, 14:30

6 августа в закрытом режиме прошло первое заседание о разделе имущества артистов. Юмористка потребовала более 80 процентов обще нажитого, и Евгений Петросян не согласился. Новое заседание назначено на 13 августа.

В понедельник в Хамовническом суде Москвы прошло заседание о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Артисты решили развестись после 30 лет брака, и у них возникли некоторые разногласия. Защитница первой Елена Забралова предложила рассмотреть дело в закрытом режиме, а адвокат юмориста Сергей Жорин поддержал это. Судья Наталья Шевьева удовлетворила ходатайство. Несмотря на это, некоторые подробности дела стали достоянием гласности. Так, СМИ выяснили, что Елена Степаненко вознамерилась отсудить у Евгения Петросяна более 80 процентов от обще нажитого имущества, которое оценивают в полтора миллиарда рублей. Представитель Хамовнического суда проинформировал, что ведомство приняло встречный иск Петросяна к Степаненко, в связи с чем рассмотрение дела перенесли на 13 августа.

Следует отметить, что ни Елена Степаненко, ни Евгений Петросян не комментируют развод и не разглашают причины расставания.


Виктория Озерова
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