Ева Лонгория впервые вышла в свет после родов

После семинедельного отпуска актриса посетила премьерный показ фильма «Собачьи дни», в котором сыграла одну из главных ролей.

На «красной дорожке» Ева появилась в коротком пиджаке-платье на голое тело. Такое облачение акцентировало внимание на пышной груди актрисы и на её стройных ножках. Образ завершали прозрачные босоножки, волосы собранные в хвост и яркая красная помада.

Как заявила Лонгория, сегодня она впервые сделала макияж и причёску, и сын её не узнавал, смотря на Еву во время кормления, со взглядом «кто ты, и где моя мама». Актриса добавила, что ей было нелегко вернуться к работе, ведь семь недель проведённых всё время со своим сыном было лучшим в жизни актрисы.

До свадьбы со своим мужем Хосе они встречались 3 года. Для Евы это первый ребёнок, а у Хосе есть ещё трое от предыдущего брака.

На мероприятии некоторые люди замечали, что несмотря на стройные, казалось бы, как и прежде, ножки актрисы, всё же она заметно поправилась, а грудь легка обвисла. Но поклонники уверенны, что спустя пару месяцев актриса вернётся в прежнюю форму, и снова будет блистать на вечеринках, красуясь своим идеальным телом.

Сейчас модно не стесняться своего тела. Так, например модель Крисси Тейген на днях показала свои растяжки на бёдрах и животе. Заявила, что только недавно успокоилась и смирилась с тем, что такого же молодого и красивого тела как раньше у неё уже не будет.

Святослав