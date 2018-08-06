Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | Александр Маршал рассказал, как чувствует себя после операции

Александр Маршал рассказал, как чувствует себя после операции

Сегодня, 14:14

Певец ранее отметил 61 год со дня появления на свет, но несмотря на такие годы, выглядит молодо и здраво. Теперь он внимательно следит за своим здоровьем.

Александр Маршал пережил операцию, и ныне ощущает себя позитивно. Укрепляет собственное здоровье исполнитель при помощи физических нагрузок. По его словам, больше двух лет назад у него возникли проблемы с позвоночником, для чего понадобилось хирургическое вмешательство, врачи поставили певцу имплант. Медики тогда порекомендовали ему заняться спортом, дабы чувствовать себя лучше, Маршал последовал их совету.

Вместе с певцом физкультурой занимается его возлюбленная Карина, которая младше артиста на 36 лет. Пара пока не намерена узаконивать свои отношения, самого Александра большая разница в возрасте с девушкой совершенно не смущает.

Зимой умерла известная актриса Людмила Сенчина, с которой Маршал был хорошо знаком. Он признался, что не смог сдержать слез, когда узнал о ее кончине. Певец заявил, что его с усопшей связывала большая дружба, помимо того, артистка всегда поддерживала друга в трудные для него минуты.


Никита Готский
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