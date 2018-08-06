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 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

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Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру

«Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру

Сегодня, 14:22

Рекламирующая черную воду балерина опять не угодила подписчикам своим нарядом.

Известная балерина продолжает не только интриговать своих подписчиков, но и злить. Сегодня на странице звезды в Instagram появилась очередная публикация-реклама. На видеоролике Анастасия Волочкова в суперкоротком платье рассказывает о том, как полезна чёрная DETOX вода «COSMOS by NATURALITY». Волочкова назвала рекламируемую чудо-воду одним из редчайших целебных источников в мире. Подписчики возмутились наивностью балерины, отметив, что настоящая целебная вода должна быть белой.

До заказа продуктов в @ecomarket.moscow я не знала, что вода бывает черного цвета...???????? Натуральная Чёрная DETOX вода «COSMOS by NATURALITY» — это природная артезианская вода с гуминовым комплексом, благодаря которому она естественным образом приобретает уникальный чёрный цвет. Полезные минералы, которые содержатся в гуминовых веществах, очищают организм от токсинов, тяжёлых металлов, аллергенов, бактерий и вирусов, повышают иммунитет и являются поставщиками аминокислот в клетки нашего организма. Эта Артезианская вода, добывается из скважины глубиной до 1,5 километров. По своим целебным свойствам этот источник является одним из редчайших в мире!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #вода #дом

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Сама Волочкова в пошлом платье заинтересовала фолловеров больше, чем вода. Многие обратили внимание на очень короткий наряд знаменитости, отметив, что Анастасия забыла надеть юбку. «Платье неприличное для вашего возраста», «А где там платье?», «Платье у дочери взяла», - юморят подписчики. Фанаты посоветовали Волочковой выбирать платья нормальной длины. Фигура балерины также не осталась без внимания. Юзеры подчеркнули, что этим видео звезда балета продемонстрировала не черную воду, а свою мужскую фигуру. Некоторые обратили внимание на пошатывания балерины. «Пьяная что ли?», - гадают фолловеры.


Мирослава Донцова
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