«Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру

До заказа продуктов в @ecomarket.moscow я не знала, что вода бывает черного цвета...???????? Натуральная Чёрная DETOX вода «COSMOS by NATURALITY» — это природная артезианская вода с гуминовым комплексом, благодаря которому она естественным образом приобретает уникальный чёрный цвет. Полезные минералы, которые содержатся в гуминовых веществах, очищают организм от токсинов, тяжёлых металлов, аллергенов, бактерий и вирусов, повышают иммунитет и являются поставщиками аминокислот в клетки нашего организма. Эта Артезианская вода, добывается из скважины глубиной до 1,5 километров. По своим целебным свойствам этот источник является одним из редчайших в мире!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #вода #дом

