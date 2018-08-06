«Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру

Рекламирующая черную воду балерина опять не угодила подписчикам своим нарядом.

Известная балерина продолжает не только интриговать своих подписчиков, но и злить. Сегодня на странице звезды в Instagram появилась очередная публикация-реклама. На видеоролике Анастасия Волочкова в суперкоротком платье рассказывает о том, как полезна чёрная DETOX вода «COSMOS by NATURALITY». Волочкова назвала рекламируемую чудо-воду одним из редчайших целебных источников в мире. Подписчики возмутились наивностью балерины, отметив, что настоящая целебная вода должна быть белой.

Сама Волочкова в пошлом платье заинтересовала фолловеров больше, чем вода. Многие обратили внимание на очень короткий наряд знаменитости, отметив, что Анастасия забыла надеть юбку. «Платье неприличное для вашего возраста», «А где там платье?», «Платье у дочери взяла», - юморят подписчики. Фанаты посоветовали Волочковой выбирать платья нормальной длины. Фигура балерины также не осталась без внимания. Юзеры подчеркнули, что этим видео звезда балета продемонстрировала не черную воду, а свою мужскую фигуру. Некоторые обратили внимание на пошатывания балерины. «Пьяная что ли?», - гадают фолловеры.

Мирослава Донцова