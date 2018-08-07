Евгения Феофилактова обзавелась второй квартирой за 9 млн

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и ныне успешная бизнес-вумен после развода с супругом Антоном Гусевым озадачилась получением собственного просторного жилья. На решение этой проблемы у нее ушло два года, зато теперь она владеет двумя квартирами.

После развода бывший муж быстро утешился в объятиях другой участницы шоу Виктории Романец, сочетавшись с ней браком спустя короткий промежуток времени. Тогда как Евгения Феофилактова предпочитала держать свою личную жизнь втайне, но активно делилась с поклонниками своими успехами в бизнесе.

Женщина организовала собственнй бутик одежды GUSEVY, постепенно наладив продажи, которые приносили ей неплохую прибыль, поэтому на свое 32-летие она приобрела квартиру в спокойном и зеленом районе.

Однако звезда не остановилась на достигнутом и недавно снова купила недвижимость в том же районе, где она планирует устроить просторные спальни для себя и сына Даниэля, а также гостинную, совмещенную с кухней. В целом покупки обошлись ей в 20 миллионов рублей.

Пойда Анна