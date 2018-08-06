24 июля американскую певицу госпитализировали в тяжелом состоянии, и накануне 25-летняя звезда в Instagram поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала «бороться с наркозависимостью до конца».

В конце июля текущего года зарубежные СМИ проинформировали о госпитализации американской певицы Деми Ловато в тяжелом состоянии: ее в собственном доме в Лос-Анджелесе нашла без сознания домработница. Врачи констатировали передозировку наркотиками. Вскоре певицу выписали из клиники, и она решилась на лечение в рехабе. Накануне Деми Ловато впервые после передозировки обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Она поблагодарила свою семью и врачей клиники в Лос-Анджелесе за то, что были рядом, и поклонников за поддержку и отметила, что никогда не скрывала своих проблем. Также звезда призналась, что поняла, что в одиночку не сможет одолеть зависимость, но постарается сделать все, чтобы «победить». Деми Ловато пообещала «бороться с наркозависимостью до конца».

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Aug 5, 2018 at 1:53pm PDT

Поклонники поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Виктория Озерова