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| | «Спектакль окончен»: Полина Гагарина забыла слова песни во время концерта

«Спектакль окончен»: Полина Гагарина забыла слова песни во время концерта

Сегодня, 13:35

Инцидент произошел во время выступления в Омске, приуроченного ко Дню города. Певица объяснила произошедшее растерянностью, которую она испытала из-за «жаркого» приема, оказанного зрителями.

Во время концерта Полина Гагарина спела новые и уже полюбившиеся хиты, в том числе «Кукушка», «Шагай» и другие. Заминка вышла, когда очередь дошла до композиции «Спектакль окончен», поскольку артистка не начала петь после вступительных аккордов, при этом она сама выглядела пораженной.

К чести певицы, она смогла посмеяться над своей забывчивостью, стоя на сцене. Зрители оценили поступок Гагариной, и пришли ей на помощь, начав самостоятельно исполнять песню, к которой спустя несколько секунд присоединилась звезда.

В своем аккаунте в соцсети Instagram артистка еще раз поиронизировала над собой, написав благодарственную речь своим фанатам, которые не оставили ее в беде. Некоторые подписчики посчитали это частью продуманного плана, призванного повысить интерес к самому выступлению.


Пойда Анна
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