Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Унылый цирк»: Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой критике со стороны зрителей

«Унылый цирк»: Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой критике со стороны зрителей

Сегодня, 13:43

Рейтинги телешоу начали резко падать из-за недовольства зрителей, а эксперты предсказывают скорое исчезновение «Звёзд под гипнозом» с голубых экранов.  

Российские зрители с самого начала существования шоу подозревали, что «Звёзды под гипнозом» - очередная постановка. Как пример, пользователи Сети приводили «Битву экстрасенсов», где одни и те же скептики 19-й сезон подряд проводят испытания для людей со сверхспособностями. Простые зрители призвали телевизионщиков в социальных сетях перестать производить лживый контент. Многие писали, что испытывают отвращение к звёздам, приглашённым принять участие.

Телешоу также подверглось критике со стороны экспертов. Проект обвиняли в отсутствии полезной информации и социального посыла. По словам экспертов, «Звёзды под гипнозом» отвлекают зрителей от важных проблем. Гарик Харламов в своём Instagram-аккаунте также негативно высказался о телешоу, чем спровоцировал конфликт с ведущим Максимом Галкиным и гипнотизёром Исой Багировым. Блогер Николай Соболев снял обзор на телешоу, набравший около 4 миллионов просмотров на YouTube. По его словам, просмотр «кривляний» и плохой актёрской известных личностей вызывают испанский стыд. Авторитетное издание назвало телешоу «унылым цирком». К разговору также присоединились профессиональные гипнотизёры. Они уверяют, что телешоу формирует у зрителей искажённое понятие транса.  


Яна Белова
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