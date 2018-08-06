«Унылый цирк»: Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой критике со стороны зрителей

Рейтинги телешоу начали резко падать из-за недовольства зрителей, а эксперты предсказывают скорое исчезновение «Звёзд под гипнозом» с голубых экранов.

Российские зрители с самого начала существования шоу подозревали, что «Звёзды под гипнозом» - очередная постановка. Как пример, пользователи Сети приводили «Битву экстрасенсов», где одни и те же скептики 19-й сезон подряд проводят испытания для людей со сверхспособностями. Простые зрители призвали телевизионщиков в социальных сетях перестать производить лживый контент. Многие писали, что испытывают отвращение к звёздам, приглашённым принять участие.

Телешоу также подверглось критике со стороны экспертов. Проект обвиняли в отсутствии полезной информации и социального посыла. По словам экспертов, «Звёзды под гипнозом» отвлекают зрителей от важных проблем. Гарик Харламов в своём Instagram-аккаунте также негативно высказался о телешоу, чем спровоцировал конфликт с ведущим Максимом Галкиным и гипнотизёром Исой Багировым. Блогер Николай Соболев снял обзор на телешоу, набравший около 4 миллионов просмотров на YouTube. По его словам, просмотр «кривляний» и плохой актёрской известных личностей вызывают испанский стыд. Авторитетное издание назвало телешоу «унылым цирком». К разговору также присоединились профессиональные гипнотизёры. Они уверяют, что телешоу формирует у зрителей искажённое понятие транса.

Яна Белова