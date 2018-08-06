Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

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«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Ходячий секс»: Анна Семенович в вафельном халате решила пококетничать с режиссером

«Ходячий секс»: Анна Семенович в вафельном халате решила пококетничать с режиссером

Сегодня, 13:30

Певица не теряет время зря в процессе ожидания своей сцены.

Российская певица и телеведущая Анна Семенович принимает участие в съемках фильма. На своей странице в Instagram пышногрудая звезда поделилась кадром со съемок. Семенович показал, чем занимается во время ожидания своего выхода на съемочную площадку. На кадре певица запечатлена в вафельном халате, из-под которого виднеется откровенный пеньюар. «На съемках в кино, главное дождаться свою сцену. Решила не тратить время зря и пококетничать с режиссёром. Как я вам в вафельном халате?», - подписала снимок артистка.

Поклонники, как всегда, восхитились красотой и женственностью Анны Семенович, отметив, что певица прекрасна в любом наряде, даже в халате и тапочках. «Кокетка», «Ходячий секс», «Душечка», «неотразима», - осыпали комплиментами звезду. При этом некоторые, понимая шутливые высказывания артистки, ответили Анне, что режиссеру нужно работать, а не засматриваться на обворожительную актрису.


Мирослава Донцова
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