«Ходячий секс»: Анна Семенович в вафельном халате решила пококетничать с режиссером

Певица не теряет время зря в процессе ожидания своей сцены.

Российская певица и телеведущая Анна Семенович принимает участие в съемках фильма. На своей странице в Instagram пышногрудая звезда поделилась кадром со съемок. Семенович показал, чем занимается во время ожидания своего выхода на съемочную площадку. На кадре певица запечатлена в вафельном халате, из-под которого виднеется откровенный пеньюар. «На съемках в кино, главное дождаться свою сцену. Решила не тратить время зря и пококетничать с режиссёром. Как я вам в вафельном халате?», - подписала снимок артистка.

Поклонники, как всегда, восхитились красотой и женственностью Анны Семенович, отметив, что певица прекрасна в любом наряде, даже в халате и тапочках. «Кокетка», «Ходячий секс», «Душечка», «неотразима», - осыпали комплиментами звезду. При этом некоторые, понимая шутливые высказывания артистки, ответили Анне, что режиссеру нужно работать, а не засматриваться на обворожительную актрису.

Мирослава Донцова