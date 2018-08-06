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| | Ким Кардашьян начала заниматься в спортзале в ответ на критику Тайсона Бекфорда

Ким Кардашьян начала заниматься в спортзале в ответ на критику Тайсона Бекфорда

Сегодня, 13:36

Сначала Ким Кардашьян заявляла, что ей плевать на претензии, поскольку вряд ли оппонент мог оценить её, как женщину. По мнению звезды реалити, Тайсон Бекфорд являлся гомосексуалистом.

Однако потом Ким Кардашьян решила доказать наглядно, что модель ошибается, критикуя её. Она показала, что проводит время в спортзале, и именно поэтому обладает такими формами. Претензия Тайсона Бекфорда относилась именно к тому, что он не считал тело телезвезды результатом тренировок. По мнению модели, Ким Кардашьян обращалась к хирургам, чтобы так выглядеть. Аргументировал Тайсон Бекфорд это также тем, что остальные члены семейства Кардашьян часто публиковали в Сети записи о том, как занимаются спортом.

Супруга Канье Уэста же крайне редко радовала подобными кадрами, зато совершенное тело демонстрировала часто. Ким Кардашьян решила ответить на такие замечания, показав, что она тоже тренируется. Однако начало было не слишком удачным – звезда, комментируя свои действия, даже ошиблась в написании терминов. Например, гиперэкстензию, технику для развития ягодичных мышц и выпрямления спины, Ким Кардашьян назвала «гипертензией» (повышение давления).


Ирина Летинская
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