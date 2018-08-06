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| | Расставались или нет: Анастасия Решетова «выпала» из самолета Тимати

Расставались или нет: Анастасия Решетова «выпала» из самолета Тимати

Сегодня, 13:11

Соответствующим снимком в Instagram модель из Москвы поддержала флешмоб «Падающие звезды». Публикация поставила в тупик поклонников звезды, которые принялись гадать, вместе она с Тимати или нет.

В последнее время в Сети ходят слухи о расставании Тимати и Анастасии Решетовой. Пара пробыла вместе более трех лет, затем звезды одновременно удалили все совевместные фотографии в Instagram, но комментировать такой поступок не стали. Недавно в интернете распространился новый флешмоб «Падающие звезды» (#fallingstars2018). Поддержала его в своем Instagram-аккаунте и модель из Москвы. Она разместила снимок, на котором она якобы «рухнула» у трапа частного самолета. Через несколько часов Тимати в своем Instagram-аккаунте поделился снимком, на котором он вместе с дочерью сидит на крыле этого же частного лайнера. Это не укрылось от внимания фанатов, которые принялись гадать, расставались звезды или нет. Некоторые убеждены, что Анастасия Решетова «выпала» именно из самолета Тимати.

До Сентября просьба не беспокоить ????????????

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on

Ни Тамати, ни Анастасия Решетова никак не комментируют слухи. На новые сообщения о том, что они вместе звезды также не реагируют.


Виктория Озерова
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